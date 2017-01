Trump beleidigt Kämpfer für Rechte von Schwarzen in Amerika

Link zum Original-Kurier-Artikel

Der zukünftige Präsident von Amerika, Donald Trump,

spricht schlecht über viele Menschen.

Am 20. Jänner wird Trump der neue Präsident

von Amerika nach Barack Obama.

Jetzt hat Trump einen dunkelhäutigen Mann beleidigt.

Dieser Mann heißt John Lewis und ist 76 Jahre alt.

Lewis ist ein wichtiger Politiker in Amerika.

Er kämpfte für die Rechte von Schwarzen.

Als Schwarze bezeichnen sich die Menschen in den

Vereinigten Staaten von Amerika, die aus dem

südlichen Teil von Afrika stammen.

Lewis hat angekündigt, dass er nicht dabei sein wird,

wenn Trump das Amt übernimmt.

Weil Trump für ihn nicht als Präsident gilt.

Lewis meint, Russland hat sich in die Präsidenten-Wahl eingemischt

und das Ergebnis beeinflusst.

Viele Menschen glauben, dass Trump nur dadurch

zum Präsidenten werden konnte.

Aus Wut über die Aussage von Lewis hat Trump gesagt,

dass Lewis nur für Gerede steht und überhaupt nichts tut.

Lewis ist aber eine der bekanntesten Personen von Amerika,

er hat für die Gleichberechtigung von Schwarzen gekämpft.

Er kämpfte früher an der Seite von Martin Luther King.

Sie haben ohne Gewalt gekämpft, sondern mit Worten.

Dafür wurden sie oft von der Polizei zusammengeschlagen

und festgenommen.

Sogar Trumps eigene Partei findet nicht gut,

was Trump über Lewis gesagt hat.

Ein Politiker von Trumps Partei hat im Internet geschrieben,

dass John Lewis die Welt verändert hat.