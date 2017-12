Link zum Original-KURIER-Artikel

Die gemeine Skorpions-Fliege ist zum Tier des Jahres

2018 gewählt worden.

Auch wenn ihr Name gefährlich klingt,

ist die gemeine Skorpions-Fliege harmlos.

Der Name der gemeinen Skorpions-Fliege stammt

vom Geschlechts-Organ, das die Männchen

am Hinterleib tragen.

Thomas Schmitt ist Chef der Gruppe,

die die gemeine Skorpions-Fliege zum Tier des Jahres gewählt hat.

Er sagt, dass die Männchen das Organ hin und her bewegen,

um die Weibchen anzulocken.

Außerdem locken sie die Weibchen mit ihrem Speichel an.

Die gemeine Skorpions-Fliege ist in Mittel-Europa weit verbreitet,

zählt aber nicht zu den bekannten Insekten-Arten in Österreich.

Die gemeine Skorpions-Fliege kann sich gut an ihre

Umgebung anpassen und ist zurzeit nicht gefährdet.