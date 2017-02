Syrischer Maler vor U-Bahn-Station verprügelt

Link zum Original-Kurier-Artikel

Am 19. Februar am Abend wurde ein syrischer Maler

in Wien von einem älteren Mann verprügelt.

Der Maler ist 45 Jahre alt und heißt Thaer Maarouf.

Maarouf hat gerade telefoniert,

da kam der ältere Mann auf ihn zu.

Der Mann schrie ihn an und meinte, dass Maarouf

mit Terroristen Kontakt hat.

Terroristen versuchen mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen.

Maarouf drehte sich weg und wurde plötzlich

von dem Mann aufs Auge geschlagen.

Als Maarouf hinfiel, hat ihn der Mann weiter

angeschrien und geschlagen.

Einige Leute in der Nähe haben den Mann

überwältigt und solange festgehalten, bis die Polizei kam.

Der Mann hat sich dann als 61-jähriger Österreicher

mit Behinderung ausgewiesen.

Er wurde zur Polizeistation gebracht

und erst einmal angezeigt.

Als er befragt wurde, sagte er, dass er

damit einen Bomben-Anschlag verhindert hat.

Das glaubt er, aber es stimmt nicht.

Er bleibt solange frei,

wie die Untersuchungen dauern.

Der Maler Maarouf ist im Jahr 2015 aus Syrien geflohen

und kam nach Wien.

Er sagte, dass er hierherkam, um einen ruhigen Ort

voller Kultur zu finden.

Marroufs Kunstwerke wurden bereits in den Städten

Paris, London, Singapur und Dubai ausgestellt.

Einige seiner Kunstwerke wurden bereits

für über 10 000 Euro verkauft.

Die Themen seiner Bilder haben mit

Flucht und Terrorismus zu tun.