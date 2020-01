Link zum Original-KURIER-Artikel

In Thailand hat es lange nicht geregnet.

Deswegen gibt es eine schwere Trockenheit.

Thailand ist ein Land in Asien.

Es ist die schwerste Trockenheit in Thailand

seit 40 Jahren.

In 18 Gebieten von Thailand gilt seit dem

13. Jänner ein Wasser-Notstand.

Das bedeutet,

dass das Wasser dort schon sehr knapp ist.

Die Bewohner in diesen Gebieten sollen

als erste Hilfe bekommen.

Der Regierungs-Chef von Thailand,

bittet die Bevölkerung Wasser zu sparen.

Wegen der schlimmen Trockenheit

soll nun Wasser vom Westen von Thailand

nach Bangkok umgeleitet werden.

Laut Wetter-Experten könnte die Trockenheit

noch bis Juni dauern.