Schreckliches Ereignis in Las Vegas

Link zum Original-KURIER-Artikel

In der amerikanischen Stadt Las Vegas

ist etwas sehr Schreckliches passiert.

Ein 64 Jahre alter Mann hat 59 Menschen getötet

und über 500 verletzt.

Der Täter hat aus dem 32. Stock von seinem Hotelzimmer

auf Besucher von einem Konzert im Freien geschossen.

Der Täter hat sich selbst getötet, bevor er

vom Sondereinsatz-Kommando gestoppt werden konnte.

Der Täter hieß Stephen Paddock.

Bei der Untersuchung von seinem Haus

hat die Polizei viele Waffen und Sprengstoff gefunden.

Auch in seinem Auto wurden Materialien gefunden,

die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden.

In dem Hotelzimmer in Las Vegas,

aus dem der Täter geschossen hat,

wurden 16 weitere Waffen gefunden.

Der Grund für dieses Verbrechen ist bisher

noch nicht bekannt.

Sein Bruder sagte, dass Stephen

unauffällig war und Geld hatte.

Der Täter Stephan Paddock soll aber eine

große Spielsucht gehabt haben.

Damit ist gemeint, dass er gerne in Casinos war

und Geld verloren und gewonnen hat.

Dieses Ereignis war der schlimmste

Schusswaffen-Angriff in der Geschichte von den USA.

Die Politiker in den USA, die nicht zur Regierung gehören,

fordern ein strengeres Waffengesetz.

Die Politiker, die zur Regierung gehören, sind aber dagegen.

Eine Sprecherin vom Präsidenten in den USA,

Donald Trump sagte, dass es noch zu früh ist,

um über das Waffengesetz zu sprechen.

Trump will am 4. Oktober nach Las Vegas fahren,

um Opfer, Angehörige und Helfer zu treffen.