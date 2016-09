Rückruf von Sesamprodukten

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Deutschland werden die Sesamprodukte

von der Firma Alnatura zurückgerufen.

Betroffen sind Produkte, die in Uganda hergestellt werden.

Weil in den Proben Salmonellen sind.

Salmonellen sind stäbchenförmige Bakterien,

die bei Menschen unterschiedliche Entzündungen

im Magen-Darm verursachen.

Es geht um folgende Produkte von Alnatura:

Alnatura Sesam 500 Gramm Haltbarkeit: 3.März 2017

Alnatura Sesam ungeschält 250 Gramm Haltbarkeit: 30.Oktober 2016

Alnatura Saatenmischung 250 Gramm Haltbarkeit: 14.Dezember 2016

Das Haltbarkeitsdatum findet man bei der Packung auf der Seite.

Bei DM Bio Sesam ungeschält 500 Gramm,

wurden bei der Probe auch Salmonellen gefunden.

Dies betrifft aber nur Produkte in Deutschland!

Hier geht es um diese Produktnummern:

L6601080, L5601142, L5603020, L5603021,

L5603030, L5603050, L5603051

Betroffene Ware kann im Geschäft zurückgegeben werden,

wo sie gekauft wurde.

Man bekommt auch das Geld zurück.