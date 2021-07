Rad-Fahren im Wiener- Wald

Im Wiener-Wald soll es in Zukunft

mehr Strecken für Mountain-Biker geben.

Das Wort Mountainbiker kommt aus der englischen Sprache

und heißt auf Deutsch Berg-Fahrrad-Fahrer.

Man fährt auf Berge hinauf und macht schnelle Abfahrten

durch das Gelände.



In der Vergangenheit gab es Probleme

mit Wald-Besitzern und Wanderern

weil Mountain-Biker unerlaubt

auf fremden Grundstücken gefahren sind.

Daher ist es so wichtig, dass es mehr

vorgegebene und freigegebene Strecken gibt.

Diese Strecken sind gekennzeichnet und leicht zu finden.

Ab April oder Juni sollen die Strecken befahren werden können.

Die Strecken werden in dem Raum von Klosterneuburg sein.

Jetzt gibt es noch 2 Strecken mehr.

Es hat sich ein Verein von Mountainbikern zusammengeschlossen.

Sie kritisierten das vorhandene Stecken-Netz für Mountain-Biker

weil es so wenig erlaubte Strecken gibt.

Es handelt sich um ein Vorzeige-Projekt,

da es so etwas in Österreich noch nicht gegeben hat.

Mit diesem Projekt will man erreichen,

dass sich Wanderer und Mountainbiker nicht im Weg sind.