Österreichs Wirtschaft wächst

Das „Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung“ „WIFO“,

hat das Wachstum in der Wirtschaft

von Österreich untersucht.

Das Wachstum ist sogar höher

als in den meisten anderen EU-Ländern.

Die EU ist die europäische Union.

Sie ist ein Zusammenschluss von 28 Mitglieds-Ländern.

Vor allem der Handel in andere Länder

und neue Investitionen haben der Wirtschaft

in Österreich gut getan.

Eine Investition ist, wenn man Geld von einem Geldgeber

für eine bestimmte Sache verwendet,

die der Geldgeber vorgibt.

Nach einer genauen Berechnung ist die Wirtschaft im Juli

auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren.

Experten meinen, dass die Wirtschaft noch stärker wird.

Österreichs Wirtschaft wird zum Teil auch dadurch stärker,

weil die Wirtschaft in vielen anderen Ländern

auch stärker wird.

Auch in Deutschland, Italien, Frankreich, China

Brasilien, Russland und USA verbessert sich die Wirtschaft.

Das „WIFO“ sagt, dass es dadurch auch weniger Arbeitslose gibt.