Österreich: Voll-Verschleierungs-Verbot ab Oktober

Ab 1. Oktober gilt in Österreich das Burka-Verbot.

Damit wird es in Österreich verboten,

sein Gesicht vollständig zu verschleiern.

Eine Burka ist eine Kleidung, die den ganzen Körper verschleiert.

Die Polizei wusste aber noch nicht genau, wie sie mit

verschleierten Menschen umgehen sollen.

Deswegen hat das Innenministerium einen Erlass

an die Polizei geschickt.

Ein Erlass ist eine gesetzliche Vorschrift.

Die Medien wurden auch über das neue Verbot informiert.

Medien sind Radio, Fernsehen, Zeitung und das Internet.

In dem Erlass steht, wie Polizisten in Zukunft damit

umgehen sollen, wenn jemand sein Gesicht verhüllt.

Die Polizisten werden ein Informationsblatt verteilen,

wenn sie jemanden mit verhülltem Gesicht sehen.

Dieses Informationsblatt bekommt man auch

bei der Einreise am Flughafen.

In dem Informationsblatt wird auf Deutsch, Englisch,

Arabisch und Türkisch, das Verhüllungs-Verbot für

das Gesicht erklärt.

Es steht, dass das Gesicht an öffentlichen Orten

in Österreich nicht mehr verhüllt werden darf.

Als öffentliche Orte zählen zum Beispiel Schulen

und Parkanlagen aber auch öffentliche Verkehrsmittel.

Wer sein Gesicht ab 1. Oktober an öffentlichen Orten

verhüllt, muss 150 Euro Strafe zahlen.

Außerdem darf die betroffene Person ihr Gesicht

nicht weiter verhüllen.

Am Flughafen Schwechat gibt es bisher kaum Probleme

beim Umgang mit verschleierten Personen.

Dort müssen Frauen bei einer Kontrolle schon jetzt

ihr Gesicht zeigen.

Es gibt aber einen eigenen Bereich, in dem Frauen

ihren Schleier nur vor weiblichen Personal abnehmen können.