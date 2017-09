Österreich verlor gegen Wales

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 2. September hat die österreichische Fußball-Mannschaft

gegen Wales gespielt.

Dabei hat Wales mit 1:0 gewonnen.

Österreich hat es nicht geschafft, seine

Tor-Möglichkeiten zu nutzen.

Wales konnte seine beste Tor-Möglichkeit

gegen Ende vom Spiel nutzen.

Österreich hat auch zu viele Fehler gemacht.

In der ersten Spielhälfte hätte Österreich bereits

ein Tor schießen können.

Es hat aber nicht geklappt.

Am Ende hat Wales mit 1:0 gegen Österreich gewonnen.

Österreich hat damit nur noch eine sehr kleine Chance,

an der Fußball-Weltmeisterschaft 2018

in Russland teilzunehmen.

Dafür müsste Österreich jetzt

bei den restlichen Vorrunden-Spielen sehr gut spielen.

Ob Österreich weiterkommt, ist aber auch davon abhängig,

wie die anderen Mannschaften in der Gruppe D spielen.

Es ist unklar, ob der Trainer von der österreichischen Mannschaft

Marcel Koller, sie nach den Spielen

weiter trainiert.

Sein Vertrag läuft Ende 2017 aus.

Wie es für die Mannschaft und für Koller weitergeht,

wird der österreichische Fußball-Bund nach dem

nächsten Spiel besprechen.

Das nächste Spiel von Österreich findet am 5. September in Wien

gegen Georgien statt.