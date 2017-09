ÖBB: Mitarbeiter tragen Gepäck zum Zug

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab 4. September 2017 gibt es ein neues Angebot der ÖBB

am Wiener Hauptbahnhof.

Man kann ÖBB-Mitarbeiter buchen,

die das Gepäck tragen.

Sie tragen das Gebäck der Reisenden

vom Auto bis in den Zug.

Die Mitarbeiter stehen den Reisenden

für 15 Minuten zur Verfügung.

Das Gebäck darf maximal 25 Kilo wiegen.

Den Service kann am Vortag bis 22 Uhr bestellen

und er kostet 7 Euro.

Man kann die Mitarbeiter am Bahnhof

auch spontan ansprechen.

Angestellte mit der Warnwesten-Aufschrift:

„ÖBB Gepäckstransport zum Zug“

werden am Bahnhof zu sehen sein.

Mehr Informationen bekommt man

telefonisch unter 05-1717 oder

online unter oebb.at/meingepaeck.