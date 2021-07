Neues Kleingeld in Groß-Britannien

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Groß-Britannien wird eine neue

„Ein-Pfund-Münze“ hergestellt.

Pfund ist das Geld in Groß-Britannien.

Groß-Britannien besteht aus den Ländern England,

Schottland, Wales und Nordirland.

Die neue Münze soll 12 Ecken haben.

Sie wird hergestellt, weil man in Groß-Britannien glaubt,

dass jede 30. „Ein-Pfund-Münze“ gefälscht ist.

Die neue Münze wird von den Münz-Herstellern als

die sicherste Münze der Welt bezeichnet.

Dafür sorgt auf einer Seite der Münze, dass man entweder

ein Pfund-Zeichen sieht oder eine 1.

Es kommt darauf an, aus welcher Perspektive

man sich die Münze ansieht.

Auf der anderen Seite der Münze wird ein Bild

von der britischen Königin Elizabeth der 2. zu sehen sein.

Die neue Ein-Pfund-Münze ist größer als

die alte Ein-Pfund-Münze.

Außerdem glänzt sie jetzt Silber und Gold.

Die alten Ein-Pfund-Münzen gelten nur noch bis

zum 15. Oktober 2017.

Bis dahin müssen die Einwohner von Groß-Britannien

die alten Münzen gegen neue eintauschen.