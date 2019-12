Neue Regierung kommt wahrscheinlich bald

Link zum Original-KURIER-Artikel

Genau drei Monate nach der Wahl zum

österreichischen Parlament kommt bald

eine neue Regierung.

Die ÖVP ( Parteifarbe Türkis) und die Grünen

haben lange verhandelt. In der Nacht von Samstag

auf Sonntag haben die Grünen eMails

verschickt. Mit diesen laden sie 276 Mitglieder

zum Bundeskongress am 4. Jänner 2020 ein.

Der Bundeskongress entscheidet dann, ob

die Verhandlerinnen und Verhandler ihrer

Partei gemeinsam mit der ÖVP eine Regierung

machen dürfen.

Bundeskongress

Dafür müssen die Grünen dem Bundeskongress

noch den Koalitionspakt mit der ÖVP vorlegen.

In diesem Vertrage schreiben die beiden Parteien,

was sie in der nächsten Regierungszeit machen

wollen. Koalition ist Zusammenarbeit.



Außerdem müssen die Grünen ihrem Bundes-

kongress auch die Liste der Leute sagen, die

Ministerin oder Minister werden sollen.

Wenn der Bundeskongress von den Grünen

mit großer Mehrheit sagt, dass sie mit der

ÖVP eine Regierung machen sollen, kann ein

paar Tage später die neue Regierung zu

arbeiten anfangen.

Dafür muss sie vom Parlament gewählt werden

und der Bundespräsident Alexander Van der Bellen

muss sie angeloben. So heißt das, wenn sie in der

Hofburg unterschreiben.

Wahlergebnis

Die ÖVP hat am 29. September 2019 die Wahl zum

Nationalrat gewonnen und 37,5 Prozent der Stimmen

bekommen. Das ist mehr als ein Drittel.

Die Grünen haben 13,9 Prozent gewonnen – ungefähr

jede siebente Stimme.

Umfrage

Nach einer Umfrage vor kurzer Zeit, meinen jetzt ungefähr

vier von zehn Befragten in Österreich, dass türkis-grün eine gute

Koalition sein kann.