Neue Fußball-Spieler für die österreichische National-Mannschaft

Bald hat Österreich das nächste Qualifikations-

Spiel für die Fußball-WM.

Es wird in Wales in Großbritannien stattfinden.

In der österreichischen Mannschaft gibt es

diesmal 2 neue Spieler.

Sie heißen Maximilian Wöber und Moritz Bauer.

Maximilian Wöber wechselte gerade von

Rapid zu Ajax Amsterdam.

Moritz Bauer hat einen Vertrag bei der

russischen Fußball-Mannschaft Rubin Kasan.

Marcel Koller ist der Chef-Trainer von der

österreichischen Fußball-National-Mannschaft.

Er sagt, dass die neuen Spieler

schon mit trainiert haben und gute Fußball-

Spieler sind.