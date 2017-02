Neue Flugziele der AUA

Link zum Original-KURIER_Artikel

Die AUA ist eine Fluglinie aus Österreich.

Sie fliegt ab dem 10. April öfter nach Italien und Griechenland.

Diese beiden Länder sind die beliebtesten

Urlaubsländer der Österreicher.

Außerdem bietet sie 6 Direktflüge pro Woche nach Los Angeles an.

Direktflug bedeutet, dass das Flugzeug keinen Zwischenstopp

in einer anderen Stadt macht.

Los Angeles ist eine Stadt im Südwesten der USA.

Die AUA fliegt insgesamt über 40 mal pro Woche nach Nordamerika.

Zum Beispiel nach Miami im Südosten der USA,

Washington, das ist die Hauptstadt der USA

und Toronto in Kanada.

Sehr oft fliegt die AUA auch zu 2 Flughäfen in New York.

New York gehört zu den bekanntesten Städten der USA.

Ab 15. Oktober fliegt die AUA auch zu den Seychellen.

Das ist eine Inselgruppe östlich von Afrika.

Die Fluglinie Swiss Air, eine Schweizer Fluglinie

wird auch im Sommer nicht nach Istanbul fliegen.

Swiss Air ist Teil der Fluglinie AUA.

Istanbul liegt im Nordwesten der Türkei.

Es gibt 2 Gründe, warum Swiss Air nicht mehr nach Istanbul fliegt.

Erstens gibt es in Istanbul viele Terroranschläge.

Deshalb wollen immer weniger Menschen in die Türkei fliegen.

Zweitens fliegt die türkische Fluglinie, die Turkish Airlines heißt,

sehr oft nach Istanbul.