Mücken zur Bekämpfung von Mücken

Link zum Original-Kurier-Artikel

In der amerikanischen Stadt Fresno in Kalifornien

sollen 20 Wochen lang 20 Millionen Mücken

frei gelassen werden.

Auf diese Mücken wurde im Labor ein Virus übertragen,

der für Menschen ungefährlich ist.

Dieser Virus soll den Zika-Virus bekämpfen.

Der Zika-Virus wird von Mücken übertragen.

Die Mücken mit dem Virus aus dem Labor

sollen sich mit anderen Mücken paaren.

Der Virus aus dem Labor macht dann

die anderen Mücken unfruchtbar.

Das heißt: sie können keine Kinder mehr bekommen.

Wenn der Versuch gut läuft, will man die Methode

auch in anderen Teilen der Welt nutzen.

Ein ähnliches Projekt ist noch dieses Jahr in Australien geplant.

Die Zika-Mücke ist das erste mal 2013 in Amerika

im Bundesstaat Kalifornien aufgetaucht.

2017 wurde eine Frau in der Stadt Fresno damit angesteckt.

Dieses Projekt soll verhindern, dass noch mehr Menschen

durch den gefährlichen Zika-Virus angesteckt werden.