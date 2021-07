„Mensch Gottschalk“ neue Fernseher-Sendung für Gottschalk

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es gibt wieder eine neue Sendung mit

Thomas Gottschalk.

Thomas Gottschalk ist ein deutscher Moderator.

Ein Moderator führt durch eine Sendung.

Am 27. März 2004 gab es in der Fernseh-Sendung

,,Wetten, dass?“ einen schweren Unfall.

In der nächsten Sendung im Jahr 2011

sagte Gottschalk, dass er mit der Sendung

,,Wetten, dass?“ aufhören will.

Am 5. Juni kommt Thomas Gottschalk wieder

ins Fernsehen mit einer neuen Sendung.

Sie heißt: „Mensch Gottschalk- Das bewegt Deutschland.“

Die Sendung beginnt am Sonntag, 5. Juli um 20:15 Uhr.

In der Sendung will Gottschalk Themen und

Menschen vorstellen, über die Deutschland zurzeit spricht.

Die Sendung soll gut, lustig und traurig sein,

aber nicht langweilig.

Er will auch kleine Filme zeigen

und auch Gäste in die Sendung einladen.

Mit ihnen will er darüber reden,

was gerade in Deutschland los ist.



In der Sendung geht es zum Beispiel um die

Fußball-Europameisterschaft oder den Sommerurlaub.

Aber auch über nicht so schöne Dinge,

wie die Krankheit von berühmten Personen, wird gesprochen.

Außerdem soll es noch um die Zukunft gehen.

Zum Beispiel, dass es Autos gibt,

die selbst fahren können.