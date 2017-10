Mehr Vitamin C in Hagebutten als in Zitronen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Hagebutten ist noch mehr Vitamin C, als in einer Zitrone.

Hagebutten sind die kleinen roten Früchte

von der Heckenrose.

Sie wächst zum Beispiel am Waldrand, im Gebüsch

und an sonnigen Plätzen.

Jetzt, im Herbst gibt es besonders viele Hagebutten.

Die kleinen roten Früchte stärken die Abwehrkräfte vom Körper.

Die Hagebutte wird zum Beispiel zur Vorbeugung

von Erkältungs-Krankheiten, bei Harnwegs-Erankungen oder

bei Erkrankungen der Verdauung empfohlen.

Hagebutten schauen nicht nur schön aus, man kann sie

auch essen oder trinken.

Man kann sie zum Beispiel ins Müsli, in Getränke

oder ins Joghurt geben.

Man kann auch Marmelade, Liköre, Mus, Aufstriche

oder pikante Saucen daraus machen.

In Gerichten schmecken Hagebutten auch gut, zum Beispiel

zu Nudeln oder zu Erdäpfeln.

Das Fruchtfleisch kann man auch ohne kochen essen,

aber auch trocknen lassen.

Man entfernt die Kerne.

Dabei sollte man aber vorsichtig sein, die Kerne haben Dornen

und lösen ein unangenehmes Jucken aus.

Die Blüten öffnen sich schon im Juni.

Wie schon erwähnt, können die roten Früchte

ab September geerntet werden.