Mehr Einnahmen in Österreich - McDonald´s hat Pläne

Bei McDonald´s in Österreich stiegen letztes Jahr die Einnahmen

von 576 auf 586 Millionen Euro.

McDonald´s kommt aus Amerika.

Dort gibt es zurzeit bei McDonald´s weniger Gäste und die Einnahmen

werden auch weniger.

In Österreich arbeiten zurzeit 9.600 Menschen bei McDonald´s.

Und es gibt 195 Gasthäuser von McDonald´s in Österreich.

Was wird neu bei McDonald´s in Österreich?

Weil das Angebot erweitert wird, will McDonald´s dieses

Jahr 500 Mitarbeiter aufnehmen.

Einige Gastbetreuer sollen sich um die Gäste

kümmern.

Sie sollen bei der Auswahl der Speisen helfen, oder bei

Bedarf die bestellten Speisen zum Tisch bringen.

Zum Beispiel, wenn sich Eltern um ihre Kinder kümmern

und keine Hand frei haben.

Seit 2 Jahren bietet McDonald´s an, dass die Kunden

mehr mitentscheiden können.

Es gibt zurzeit 150 Gasthäuser, bei denen man seinen

Burger selber zusammenstellen kann.

Die Kunden können entweder Zutaten weglassen oder

andere hinzufügen.

Dieses Jahr soll dieses Konzept in allen Gasthäusern

umgesetzt werden.

Das Bestell-Verfahren hat sich auch verändert.

Die Schalter zum Bezahlen und Abholen sind schon

länger getrennt.

Auf der einen Seite wird bestellt und bezahlt.

Auf der anderen Seite wird mit der Rechnung und der

Nummer das Essen abgeholt.

Zurzeit liefert McDonald´s auch schon in Wien.

Das soll erweitert werden.