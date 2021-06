Maibaum auf der Straße zersägt

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Paasdorf, in Niederösterreich, kam es zu

einer Situation wie in einem Kinofilm.

Jugendliche aus dem Ort wollten ihren Maibaum

nach Hause bringen.

Dafür benutzten sie einen Traktor

und einen Gelände-Wagen.

Dabei kam es auf einer Bundes-Straße zu einem Angriff

von benachbarten Jugendlichen.

Sie fuhren mit einem weißen Kleinbus plötzlich

zwischen den Traktor und den Gelände-Wagen.

Die Jugendlichen in dem Kleinbus öffneten

die Seitentür und zerschnitten dann

mit einer Kettensäge den Baum.

Aus einem weiterfahrenden Auto wurde das Ganze gefilmt

und im Internet veröffentlicht.

Danach kam es zu einer Schlägerei.

Ein Polizist in Niederösterreich sagte,

dass das zu weit geht und nicht mehr zur Tradition gehört.