KURIER Romy Gala 2017

Es ist wieder soweit, die 28. KURIER Romy Gala

wird am 22. April in der Hofburg stattfinden.

Dort werden vom KURIER Film- und Fernseh-Preise vergeben.

Die Romy Gala hat ihren Namen von der Schauspielerin Romy Schneider.

Man kann unter https://kurier.at/romy/voting

für seinen Lieblings-Schauspieler oder Lieblings-Moderator abstimmen.

Durch den Gala-Abend führen werden

Schauspielerin Katharina Straßer und Moderator Andi Knoll.

Die Gala wird am 22. April ab 21:10 Uhr

auf dem Fernsehsender ORF 2 live übertragen.

Eine Wiederholung von der KURIER Romy Gala

gibt es am Samstag, 23. April um 2:20 Uhr in der Früh auf ORF 2 zu sehen.