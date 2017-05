Künstliche Linse hilft bei starker Sehbehinderung

Link zum Original-Kurier-Artikel

Augenoperationen, bei denen die natürliche Linse

durch eine künstliche ersetzt wird, sind heutzutage

kein Problem mehr.

In Deutschland wurde nun ein neuer Weltrekord

in der Augen-Medizin aufgestellt.

Ärzte haben einem sehr schwer sehbehinderten Mann

die weltweit stärkste künstliche Linse eingesetzt.

Diese Linse hat eine Stärke von 40 Dioptrien.

Der Dioptrien-Wert gibt die Stärke einer Sehhilfe an.

Der Mann war vor der Operation schon fast blind.

Der Patient ist 76 Jahre alt.

Nach der Operation konnte er schon nach einem Monat

wieder viel besser sehen.

Dafür wurde eine speziell angefertigte

künstliche Linse entwickelt.

Diese Linse wurde dem Patienten in sein Auge eingesetzt.

Die künstliche Linse und die Operation waren eine große Herausforderung für die Hersteller-Firma und die Ärzte.

Die Augen vom Patienten wurden sehr

genau untersucht und vermessen.

Auch die Anfertigung der Linse war für die

Hersteller-Firma nicht leicht.

Die Operation machte ein Augen-Experte, der Voßbäumer heißt.

Der Experte aus Deutschland hat dazu gesagt, dass er schon

einige Operationen gemacht hat, um starke

Sehschwächen zu korrigieren.

Normalerweise haben künstliche Linsen aber

höchstens 12 Dioptrien.

Diese Operation war etwas ganz Besonderes, weil er

das erste Mal so eine starke Linse eingesetzt hat.