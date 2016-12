Kolumbiens Friedens-Vertrag wird umgesetzt

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Kolumbien wurde ein neues Gesetz beschlossen.

In diesem Gesetz steht, dass die ehemaligen Rebellen

von Farc in Kolumbien für ihre Verbrechen nicht bestraft werden.

Die einzige Ausnahme sind Rebellen, die sehr schreckliche

Verbrechen getan haben, wie Vergewaltigung oder mit Absicht

unschuldige Menschen zu töten.

Diese Rebellen werden vor ein Sonder-Gericht gebracht.

Rebellen sind Menschen, die mit der Art,

wie ein Land geführt wird, nicht einverstanden sind.

Sie kämpfen mit Gewalt dagegen.

Die Rebellengruppe in Kolumbien wird Farc genannt.

Das neue Gesetz wurde im Friedens-Vertrag zwischen

den Farc-Rebellen und der Regierung vereinbart.

Mit dem Friedens-Vertrag endete der seit 50 Jahren

dauernde Krieg in Kolumbien.

Die ungefähr 5700 Rebellen, die sich in den Bergen verstecken,

beginnen jetzt, die Berge zu verlassen

und ihre Waffen abzugeben.

Seit Beginn des Bürgerkrieges in Kolumbien

wurden dort fast 260 000 Menschen getötet.