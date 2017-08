Kleinkind im Auto gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 15. August ist ein 19 Monate alter Bub

in einem Auto gestorben.

Die 17-Jährige Mutter und ihr Freund

sind von der Steiermark nach Vorarlberg

gefahren, wo sie wohnen.

Der Bub ist im Kindersitz eingeschlafen

und die Mutter wollte ihn nicht aufwecken.

Deshalb ist sie mit ihrem Freund

in die Wohnung gegangen.

Dort sind sie selbst eingeschlafen.

Am Abend sind die Mutter und ihr Freund aufgewacht.

Sie haben gemerkt,

dass ihr Kind nicht da ist.

Der Freund ist sehr schnell zum Auto gelaufen.

Das Kind hat mehre Stunden im Auto geschlafen,

dort war es sehr heiß.

Der Freund von der Mutter hat sofort

die Rettung angerufen und versucht,

das Kind wiederzubeleben.

Es war aber schon tot.

Die Mutter und der Freund wurden

von einem Krisen-Team betreut.

Die Todes-Ursache war Überhitzung,

daher wird gegen die Mutter von der Polizei ermittelt.