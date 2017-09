Karibik: Schulbeginn wegen Wirbelsturm verschoben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 4. September fängt für viele Schüler die Schule

wieder an.

Ein starker Wirbelsturm bringt den Schulbeginn

in der Karibik durcheinander.

Die Karibik ist ein Gebiet zwischen Nord-und Südamerika.

In der Karibik liegen auch Inseln, die noch zu

Frankreich gehören.

In der Nähe tobte am Sonntag ein Wirbelsturm, der

sich weiter ausbreiten könnte.

Es wird erwartet, dass er diese Woche bei der Karibik ankommt.

Daher wurde im französischen Teil der Karibik der

Schulbeginn verschoben.

Ein Datum, wann die Schüler dort wieder

in die Schule gehen können, ist noch nicht fix.