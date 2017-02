In 3 Tagen beginnt die Ski-Weltmeisterschaft

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Weltmeisterschaft im Skifahren findet zum 4. Mal in St. Moritz statt.

In 3 Tagen beginnt die Eröffnungs-Feier.

Das erste Ski-Rennen ist in 4 Tagen.

St. Moritz ist ein Ort in der Schweiz.

Hier ist ein kurzer Überblick, was es bei der Ski-WM alles geben wird: