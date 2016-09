Link zum Original-KURIER-Artikel

Immer mehr Österreicher kaufen biologische Lebensmittel,

aber trotzdem gibt es hier im Vergleich zu anderen Ländern

nur wenige Bio-Gasthäuser.

Bio-Lebensmittel sind Produkte aus kontrolliertem Anbau,

die nicht gespritzt sind und nicht gentechnisch verändert.

Oder Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren.

Trotzdem gibt es bis jetzt nur sehr wenige Bio-Gasthäuser

in Österreich.

Zurzeit sind es nur ungefähr 400 Bio-Gasthäuser.

Das ist so, weil Bio-Lebensmittel und Bio-Produkte

in der Herstellung teurer sind als gewöhnliche Lebensmittel.

Christoph Liebscher ist der Chef

vom Bio-Gasthaus „Gustl kocht“

in der Landstraße im 3. Bezirk.

Christoph Liebscher sagt:

„Bio-Lokale werden aus tiefster Überzeugung aufgemacht

und nicht, weil man sich mehr Kunden erhofft“.

Man muss zwar bei Bio-Produkten kein Geld

für Pflanzen-Schutzmittel ausgeben

aber die Ausbeute am Feld ist auch niedriger.

Das wirkt sich auf die Preise der Produkte aus.

In ganz Österreich kommt nur ein sehr kleiner Teil

von den im Gasthaus und Großhandel

gekauften Produkten aus biologischer-Landwirtschaft.

Außerdem ist es ja nicht so, dass die Kunden regelmäßig im

Gasthaus nachfragen, ob in der Küche Bio-Lebensmittel

verwendet werden.

Man sollte sich aber nicht bei der Einschätzung

vom Kauf-Verhalten der Kunden täuschen.

Gekauft wird am liebsten das billige Produkt.

In der Regel gilt der Grundsatz:

Ja zu Bio, solange es nicht zu viel Geld kostet.

Im Jahr 2013 wurden 395 Millionen Euro

für Bio-Produkte in Österreich ausgegeben.

2015 waren es schon 425 Millionen Euro

die für Bio-Produkte ausgegeben wurden.

Die Studienleiterin für Marktforschung, Beatrix Brauner sagt:

„Hochwertige und gesundheitsfördernde Ernährung“

sind die häufigsten Gründe

für den Kauf von Bio-Produkten.