Immer mehr Menschen sterben bei der Flucht aus Libyen in Richtung EU

Link zum Original-KURIER-Artikel

Beim Versuch in die EU zu kommen,

starben im Jahr 2018 im Mittelmeer

fast 3 Mal so viele Flüchtlinge aus Libyen,

wie noch im Jahr 2017.

Im Jahr 2017 starb 1 von 38 Flüchtlingen im Mittelmeer.

Im Jahr 2018 waren es doppelt so viele.

Ein Grund dafür ist wahrscheinlich,

dass es immer weniger Such- und Rettungs-Dienste gibt,

die die Menschen in See-Not retten.

Es werden nicht alle

untergegangenen Boote und Opfer gefunden.

Deshalb weisen Hilfs-Organisationen darauf hin,

dass wahrscheinlich noch mehr Menschen

bei der Flucht ertrinken.

Im vergangenen Jahr veränderte sich

die bevorzugte Strecke der Flüchtlinge.

Zuvor flüchteten die meisten nach Italien,

jetzt versucht ein Großteil nach Spanien zu kommen.

In Spanien hat sich die Zahl der

Flüchtlinge sehr stark erhöht.