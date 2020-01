Immer mehr Leute wollen Tanzen lernen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Durch Tanz-Sendungen im Fernsehen

sind immer mehr Leute am Tanzen interessiert.

Tanzkurse werden bei den Leuten immer beliebter.

Das ist gut, denn Tanzen ist ein gutes Training

für den ganzen Körper.

In Tanzkursen lernt man manchmal auch,

wie man sich gut benimmt.

Auch immer mehr Urlauber und Jugendliche

sind vom Tanzen begeistert.

In den Tanzschulen fällt auch auf, dass sich

immer mehr Männer anmelden.

In manchen Tanz-Kursen gibt es sogar mehr

Männer als Frauen.

Das war früher nicht so.

Vor allem junge Burschen wollen das Tanzen lernen.

Tanzkurse kommen bei den Leuten so gut an,

dass sie oft ausgebucht sind.

Man sollte sich also rechtzeitig anmelden.