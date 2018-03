Hofer: Produktrückruf für Ambiano Fritteusen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Firma Hofer und sein Lieferant

„Petermann GmbH & Co. KG“ rufen das Produkt

"Ambiano Mini-Fritteuse" zurück.

Mit einer Fritteuse werden Lebensmittel

in heißem Fett zubereitet.

Bei den Mini-Fritteusen von Hofer kann es in ein paar

Fällen zu einem elektrischen Fehler kommen.

Dadurch kann das Geräte zu brennen beginnen.

Die Mini-Fritteusen gab es in jeder Hofer-Filiale

in Österreich zu kaufen.

Inzwischen kann man die Fritteusen nicht mehr kaufen.

Man kann die Mini-Fritteusen in jede Hofer-Filiale bringen

und bekommt das Geld dafür zurück.

Man braucht keine Rechnung, um das Geld

für die Mini-Fritteusen zurückzubekommen.

Hofer ist unter der Nummer 05 7030 35500

für Fragen zu erreichen.