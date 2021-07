Hilfe, wir werden bald heiraten!

Link zum Original-KURIER-Artikel

Jetzt im Frühling heiraten viele Menschen.

Aber Hochzeiten müssen gut geplant werden,

weil sonst kann viel schief gehen.

Immer mehr Menschen lassen sich bei der Planung

ihrer Hochzeit von hauptberuflichen Hochzeits-Planern helfen.

Es gibt zurzeit 60 sogenannte Wedding Planner in Österreich,

diese kümmern sich zum Beispiel um Torte, Hochzeitskleid und Trauungsort.

Die Expertin, Angela Lindner sagte: „Das ist

kein Hausfrauen-Nebenjob mehr.

Es gehört mehr dazu, als Rosenblätter zu zupfen“.

Sie sagte auch, dass sich Hochzeits-Feiern immer mehr

zu bedeutenden Festen entwickeln und man nur

eine einzige Chance hat, alles richtig zu machen.

Gut gebuchte Hochzeits-Planerinnen sind fast nur Frauen,

sie kommen auf 25 bis 30 Hochzeiten im Jahr.

Arbeits-Aufträge kommen dabei

nicht nur aus der näheren Umgebung.

Hochzeits-Planerin Gabriele Socher aus Gmunden, sagt: „Wir

sind grenzüberschreitend tätig“.

Damit meint sie, dass sie auch

ausländische Hochzeitspaare betreut.

Damit man professionelle Hochzeits-Planer erkennen kann,

hat sich die Wirtschaftskammer 2 Bezeichnungen überlegt.

Um „ Junior-Wedding Planner“ zu werden, braucht man Folgendes:

Eine Event-Management Ausbildung oder ein Praktikum.

3 Jahre Berufs-Erfahrung, mindestens 15 erfolgreich

organisierte Hochzeiten und eine Prüfung.

Nach 50 organisierten Hochzeiten und 7 Jahren Arbeits-Erfahrung

kann man zum „Senior Wedding Planner“ aufsteigen.

Angelina Lindner sagt: „Eine solche Ausbildung

gibt es nur in Österreich und Deutschland“.

In Österreich gibt es im Jahr rund 45.000 Hochzeiten.

Nach einem jahrelangen Rückgang der Hochzeiten,

sind es jetzt doch wieder mehr geworden.

Lindner sagt: „Wir wollen Österreich zur

Hochzeitsdestination Nummer Eins in Europa machen“.

Damit meint sie, dass sie will, dass in Österreich in Zukunft

mehr Menschen heiraten, als überall sonst in Europa.

Wenn man ein vollständiges Sorglos-Hochzeitpaket bei einer

Profi-Hochzeitsplanerin bucht, kostet das zwischen 2000 und 4000 Euro.

An einer großen Hochzeit sind bis zu 30 Firmen

aus verschiedensten Arbeits-Bereichen beteiligt.

Gabriele Socher sagt: „Das ist schon

ein wichtiger Wirtschaftszweig“.

Am 24. April findet in Oberösterreich

in Gmunden eine Hochzeits-Planer-Versammlung statt.

Und wer sich für die Arbeit als Hochzeits-Planer interessiert,

findet mehr Informationen unter diesem Link: http://www.freizeitbetriebe-wien.at/weddingplanner/