Hallenbau Pfeiffer GmbH geht in Konkurs

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Firma Hallenbau Pfeiffer GmbH kommt aus der Steiermark.

Sie wurde im Jahr 1991 gegründet und ist zuständig

für die Verarbeitung von Stahl.

Die Firma hat das Stahlgerüst für fast alle Autohäuser in Graz

und seiner Umgebung gebaut:

Die Firma ging aber vor Kurzem in Konkurs.

Das heißt, sie hat kein Geld mehr und kann

den Betrieb nicht mehr weiterführen.

Wenn eine Firma in Konkurs geht gibt es Verhandlungen,

wie die anderen Firmen, die der Firma Geld geborgt haben,

ihr Geld wieder zurück bekommen.

Meistens bekommen sie weniger Geld zurück,

als sie hergegeben haben.

In diesem Fall werden alle Firmen 20 Prozent von dem

zurück bekommen, was sie hergegeben haben.



37 Menschen haben deshalb ihren Job verloren.

Im Konkurs-Antrag stehen viele Gründe,

warum die Firma in Konkurs geht.

Zum Beispiel haben sie für den Bau einer Halle

für die Firma Billa kein Geld bekommen.



Ein Streit vor Gericht mit einer anderen Firma

hat noch mehr Geldprobleme gebracht.

Dadurch haben sie auch Probleme mit neuen Aufträgen.

Diese Probleme hätte die Firma aber noch aushalten können.

Aber Anfang Herbst 2016 ist eine Produktionshalle eingestürzt,

die die Firma gebaut hat.



Schuld daran ist eine Dachpaneele.

Dachpaneelen sind Platten, die auf Balken liegen

und das Dach bilden.

Sie müssen sehr viel Gewicht halten, besonders im Winter

wenn viel Schnee darauf liegt.

Die Firma Hallenbau Pfeiffer GmbH hat bei einer

anderen Firma Dachpaneele bestellt.

Die bestellten Paneele haben das Gewicht

vom Dach nicht halten können.

Das Glas einer Firma aus der Slowakei ging durch

den Dach-Einsturz auch kaputt.

Die Firma aus der Slowakei verlangt von der Firma Pfeiffer GmbH

deshalb Schadens-Ersatz.

Denn sie hat das Glas umsonst geliefert.

Die Firma Pfeiffer GmbH muss sich jetzt auch darum kümmern,

dass das Dach noch vor dem Winter 2016/ 2017 fertig wird.

Denn sonst bleibt die Baustelle ein paar Monate lang leer und

das kostet für die Firma Pfeiffer GmbH noch mehr Geld.

Die Firma Pfeiffer GmbH klagt gegen den Zulieferer

der zu schwachen Dachpaneele auch vor Gericht.