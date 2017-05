Gedenken an 72 Jahre Kriegsende

Link zum Original-KURIER-Artkel

Am Montag, 8. Mai, gedachten die Menschen

an das Ende des 2. Weltkriegs vor 72 Jahren.

Bei einer Gedenkfeier hielt auch der Bundes-Kanzler

Christian Kern eine Rede.

Die Festrede hielt Katja Sturm-Schnabel.

Katja Sturm-Schnabel lebt in Kärnten und kommt aus Slowenien.

Sie hat den 2. Weltkrieg überlebt und ist eine Zeitzeugin.

Zeitzeugen nennt man Menschen,

die etwas Bestimmtes noch miterlebt haben.

In seiner Rede warnte Christian Kern vor neuen Rechten.

Neue Rechte sind Menschen, die so denken, wie damals die Nazis.

Nazi ist eine Abkürzung für Nationalsozialisten.

Die Nationalsozialisten haben im 2.Weltkrieg

sehr viele Menschen umgebracht.

Darunter auch 6 Millionen Juden.

Christian Kern sagte, dass man früher

Nazi-Sprüche auf Häuser gesprüht hat.

Heute stellt man Hass-Postings ins Internet.

Das ist das Gleiche.

Die Gründung der EU, nach dem 2. Weltkrieg,

sollte dazu beitragen, dass in Europa Frieden herrscht.

EU ist eine Abkürzung für die Europäische Union.

Das ist ein Zusammenschluss von noch 28 Ländern aus Europa.