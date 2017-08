Fußball-Frauen haben Vorrang im Fernsehen

Link zum Original-Kurier-Artikel

In Österreich sind immer mehr Menschen

vom Frauen-Fußball begeistert.

Viele Menschen schwärmen von den

österreichischen Fußball-Frauen.

Das liegt daran, dass die österreichischen Spielerinnen

zurzeit sehr gut in der Fußball-EM spielen.

Sie sind auch auf Internet-Seiten wie Facebook

sehr beliebt und zeigen da auch Humor.

Ein weiterer Grund ist, dass sie mit ihren Spielen

die Fans begeistern, aber trotzdem auch

in schweren Situationen locker und witzig sind.

Das war auch vor dem Elfmeter-schießen

gegen Spanien so und am Ende haben sie es gewonnen.

Bei diesem Spiel haben 1,2 Millionen Menschen zugesehen,

so viele Menschen haben noch nie

bei einem Frauen-Fußball-Spiel zugesehen.

Das nächste Spiel von den Österreicherinnen

findet morgen, 3. Juli gegen Dänemark statt.

Dieses Spiel wird auch am Wiener Rathausplatz beim

Film-Festival übertragen.

Das Halb-Final-Spiel von den Österreicherinnen

wird vom Fernseh-Sender ORF1 übertragen.

Dafür werden andere Spiele von den Herren verschoben.

Wenn die Österreicherinnen ins Finale kommen,

wird das Endspiel am Sonntag, 6. August

um 17 Uhr im ORF1 übertragen werden.

Auch der Team-Chef und Trainer

von der österreichischen Herren-Mannschaft

Marcel Koller hat die Spielerinnen gelobt.

Auch viele Politiker von Österreich

haben die Spielerinnen gelobt.

Die männlichen Spieler bekommen aber

sehr viel mehr Geld als die Spielerinnen.