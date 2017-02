Feuer in Akku-Fabrik

Link zum Original-Kurier-Artikel

Am 9. Februar ist in einer chinesischen Fabrik in Tianjin

in einer Samsung-Fabrik ein Feuer ausgebrochen.

Der Auslöser war ein Akku für das Handy

„Samsung Galaxy S7“.

Diese Handys wurden schon vor einiger Zeit zurückgerufen

und der Verkauf gestoppt.

Vielen Kunden ist es nämlich passiert, dass die Handys,

wegen den Akkus, zu brennen angefangen haben

oder sogar explodiert sind.

Das hat dem guten Ruf von Samsung geschadet.

Außerdem hat die Firma dadurch viel Geld verloren.

Die Akkus und Handys wurden von der

Hersteller-Firma Samsung genau untersucht.

In der Fabrik in Tianjin wurden diese Akkus gebaut

und dort ist am 9. Februar ein Feuer ausgebrochen.

Die Firma Samsung und die Feuerwehr haben bestätigt,

dass die Brandursache einer der fehlerhaften Akkus war.

Das Feuer soll nicht viel zerstört haben

und es wurde auch niemand verletzt.

In der Fabrik soll demnächst die Herstellung

von den Akkus für das neue Handy

„Samsung Galaxy S8“ beginnen.