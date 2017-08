Es gibt immer mehr Falsch-Meldungen

Link zum Original-Kurier-Artikel

Seit einiger Zeit machen falsche Nachrichten

den Medien Probleme.

Medien sind Radio, Fernsehen, Zeitung und das Internet.

Viele Menschen fallen auf falsche Nachrichten herein,

ohne zu überprüfen woher diese kommen.

Dadurch verlieren Viele das Vertrauen in die Medien.

Die Falsch-Meldungen sind so geschrieben,

dass man sie sofort glaubt, wenn man

nicht genug darüber nachdenkt.

Wer weiter überlegt, kann aber auch herausfinden,

ob Nachrichten echt sind.

Das kann man zum Beispiel, indem man sich ansieht,

wo die Information herkommt und ob das

überhaupt angegeben wird.

Außerdem kann man oft auch erkennen, ob eine Geschichte

wahr ist, wenn man überlegt, ob es überhaupt stimmen kann

und es auf anderen Seiten nachprüft.

Bei Bildern ist es schwieriger zu überprüfen, ob sie wahr sind

und bei Videos sogar noch viel schwieriger.

Das liegt daran, dass man gerne das glaubt, was man sieht

und bewegte Bilder glauben wir Menschen

schneller als einem Text.

Vor Kurzem war ein Video im Internet,

dass angeblich sehr viele Menschen aus Afrika zeigt,

die gerade über die Brenner-Grenze kommen.

In Wirklichkeit waren es Christen in der Schweiz,

die gerade auf dem Weg zu einer Kirchenfeier waren.

In Zukunft wird es noch schwerer,

gefälschte Videos zu erkennen.

Es gibt bereits Computer-Programme, die das Aussehen

und die Stimmen von echten Menschen nachmachen können.

Damit wird es bald möglich sein, Videos so zu fälschen,

dass man es nicht merkt.

Im Internet gibt es schon ein Video zu sehen, in dem der

ehemalige Präsident von Amerika, Barack Obama

über einen schlimmen Schusswaffen-Angriff spricht.

Viele Menschen würden das sofort glauben,

aber es ist eine Fälschung.

Experten haben dem Computer-Programm

Millionen Videos zum Untersuchen gezeigt.

Dabei lernte das Programm, wie sich das Gesicht

von Obama bewegt und wie er klingt.

Danach hat der Computer ein Video gemacht,

in dem der falsche Obama eine echte Rede nachspricht.

Dadurch sieht es sehr echt aus, ist aber eine Fälschung.

Das macht den Medien und ihren Mitarbeitern

ihre Arbeit sehr schwer.

Ihre Aufgabe ist es, über wahre Ereignisse zu berichten.

Wenn man aber nichts mehr glauben kann,

wird es für die Medien sehr schwer.