Ergebnisse der Bundestags-Wahl 2017

Am Sonntag den 24. September wurde in

Deutschland ein neuer Bundestag gewählt.

Im Bundestag entscheiden die Parteien über

die Politik in Deutschland.

Welche Parteien im Bundestag sitzen dürfen,

wurde gestern gewählt.

Das sind die 1. Ergebnisse von der Wahl:

Die Ergebnisse werden in Prozent angegeben.

CDU/CSU: 33 Prozent

SPD: 21 Prozent

AfD: 13 Prozent

FDP: 10 Prozent

Die Grünen: 9 Prozent

Die Linken: 9 Prozent

Übrige Parteien: 5 Prozent

Die CDU/CSU hat die meisten Stimmen bekommen.

Die Partei ist mit dem Ergebnis aber nicht zufrieden,

da sie viel weniger Stimmen bekommen hat als sonst.

Für die SPD ist es das schlechteste Ergebnis seit vielen Jahren.

Die AfD darf mit ihrem Ergebniss zum 1. Mal mit im Bundestag sitzen.