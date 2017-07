Einbrecher am Wiener Flughafen geschnappt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. Juli hat die Polizei einen lange gesuchten Einbrecher

am Flughafen Wien geschnappt.

Er hat seit 3 Jahren 20 Einbrüche in Lebensmittel-Geschäfte

in Oberösterreich, der Steiermark,

Niederösterreich und Deutschland begangen.

Er hat dabei 140.000 Euro erbeutet und einen Schaden

von 310.000 Euro angerichtet.

Der Einbrecher stammt aus Georgien und reiste mit

verschiedenen Namen durch Europa.

Er hat die Taten zugegeben und ist jetzt im Gefängnis in Linz.