Die Wiederholung der Stichwahl wird verschoben

Link zum Original-Kurier-Artikel

Die Wahlwiederholung zum Bundes-Präsidenten

hätte am 2. Oktober stattfinden.

Dieser Termin wurde jetzt verschoben.

Der neue Termin für die Wahlwiederholung ist der 4. Dezember.

Der Wahl-Termin wurde verschoben, weil es Probleme

mit den Wahl-Umschlägen für die Briefwahl gibt.

In einen Wahl-Umschlag gibt man den Stimmzettel

für die Briefwahl hinein und schickt den Umschlag dann ab.

So kann man mit einem Brief wählen.

Dieses Jahr scheint es aber einige Probleme mit

der Briefwahl in Österreich zu geben.

Schon bei der 1. Stichwahl, zum Bundes-Präsidenten,

gab es Probleme, weil zu früh ausgezählt wurde.

Dadurch kam es zu der Wahlwiederholung,

die am 2. Oktober stattfinden sollte.

Es wurde aber nachgewiesen, dass die Stimmen

richtig ausgezählt wurden.

Doch auch dieses Mal kam es zu Problemen.

Dadurch wird die Stichwahl erst am 4. Dezember stattfinden.

Damit der Wahltermin verschoben werden darf, muss erst

ein Gesetz geändert werden.

Die Verschiebung der Stichwahl hat der Innen-Minister von Österreich

Wolfgang Sobotka mit einigen anderen Politikern beschlossen.

Ein Innen-Minister ist für die Sicherheit

von einem Land zuständig.

Sobotka entschuldigte sich auch bei

den Wählern und Wählerinnen.

Viele Wähler sind nämlich wütend, weil es so lange dauert,

einen Bundes-Präsidenten zu wählen.

Sobotka hat auch entschieden, dass jetzt nur

einfache Wahlbriefe verwendet werden, wie solche im Jahr 2009.

Die jetzigen Wahlbriefe, die man zukleben kann,

scheinen nicht zu funktionieren.

Die Wahlbriefe für den 4. Dezember sollen von der

Staats-Druckerei gedruckt werden.

Sobotka sagt, dass es das Ziel ist, dass die Wahlwiederholung

noch in diesem Jahr stattfinden kann.

Sobotka möchte auch das Wähler-Verzeichnis ändern.

Während der Zeit bis zur Wahlwiederholung sind einige

Leute in Österreich 16 Jahre alt geworden.

Damit dürften auch diese Leute wählen gehen.

Dazu muss aber erst das Wähler-Verzeichnis geändert werden.

Die Politiker stimmen jetzt darüber ab, ob die inzwischen

16-Jährigen auch mitwählen dürfen.