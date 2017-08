Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Fluglinie Air Berlin hat nicht mehr genug Geld,

um alle Schulden bezahlen zu können.

Der Haupt-Geldgeber von Air Berlin ist die Fluglinie „Etihad Airways“.

Er will der Fluglinie keine weitere finanzielle

Unterstützung zur Verfügung stellen.

Deswegen musste Air Berlin einen Insolvenzantrag stellen.

Insolvenz bedeutet Zahlungsunfähigkeit.

Wenn ein Unternehmen, zum Beispiel Air Berlin,

seine Schulden nicht mehr zahlen kann,

nennt man es zahlungsunfähig.

Dann muss das Unternehmen einen Antrag

beim Insolvenzgericht stellen.

Das Gericht hilft dem Unternehmen,

die Schulden loszuwerden.

Was die Fluggäste jetzt wissen müssen

Air Berlin sagt, dass die Flugpläne für die nächsten 3 Monate

weiter gültig bleiben

und alle Flüge stattfinden.

Gebuchte Tickets behalten ihr Gültigkeit

und weitere Flüge sind buchbar.

Der Staat Deutschland hat der Fluglinie Air Berlin

Geld geborgt, damit noch 3 Monate Flugzeuge

von Air Berlin fliegen können.

Der Unternehmens-Chef von Air Berlin

Thomas Winkelmann sagte, dass er daran arbeitet,

aus dieser Situation das Beste für die Fluggäste

und für die Mitarbeiter zu machen.

Was soll ich tun, wenn ich ein Air Berlin Ticket für einen Flug

in nächster Zeit habe?

Man muss in diesem Fall nichts tun,

die Flüge finden in den nächsten 3 Monaten normal statt.

Was passiert mit meinem Flugticket,

wenn die Flugzeuge nicht mehr fliegen?

In diesen Fall könnte es schwierig werden,

sein Geld zurückzubekommen.

Man kann versuchen, einen Antrag zu stellen,

um das Geld wiederzubekommen.

Aber die Chance darauf ist sehr klein.

Wer zahlt meine weiteren Kosten?

Fluggäste bekommen Kosten vom Mietauto und

Hotel nicht zurück, wenn der Flug ausfällt.

Außer man hat eine Reiseversicherung,

dann sollte diese die Kosten ersetzen.