Die Firma Mars warnt vor Schoko-Riegeln

Die Firma „ Mars“ gibt eine Warnung raus.

In einem Schoko-Riegel ist ein Plastik-Teil gefunden worden.

Eine Kundin aus Deutschland hat sich beschwert.

Sie hat ein Plastik-Teil im Schoko-Riegel gefunden.

Das Plastik-Teil war einen halben Zentimeter groß.

Es besteht die Gefahr, dass noch mehr Plastik-Teile

in anderen Schoko-Riegeln sind.

Deshalb macht die Firma „ Mars“ eine Rückruf-Aktion.

Das heißt, man kann die Schoko-Riegel zurückschicken.

Dafür bekommt man sein Geld wieder.

Die Schoko-Riegel wurden in den Niederlanden hergestellt.

Betroffen sind Schoko-Riegel von:

Mars

Snickers

Milkyway

Celebration

Die Rückruf-Aktion gilt in 56 Ländern von der Europäischen Union.

Die Europäische Union ist eine Zusammenarbeit von 28 Ländern in Europa.

In Bulgarien und Luxemburg besteht keine Gefahr.

Dort wurden die Schoko-Riegel nicht hin geliefert.

Auch in Österreich gibt es die Schoko-Riegel.

Der Sprecher von der Firma Mars sagt,

dass eine Rohr-Leitung ausgetauscht wurde.

So ist vielleicht ein Stück von der Plastik-Leitung

in den Schoko-Riegel gekommen.

Es wird noch genau untersucht,

wie das Plastik-Teilchen in den Schoko-Riegel gekommen ist.

Die Firma entschuldigt sich bei den Kunden.

Die Kunden bekommen ihr Geld zurück.

Auch das Geld für die Rücksendung wird von der Firma bezahlt.

Für Fragen von Kunden in Österreich:

Telefon-Nummer: 02162 601- 4822

E-Mail: contact@at.mars.com

An diese Adresse können Kunden aus Österreich

ihre Riegel zurück schicken:

Mars Austria Konsumentenservice

Handelskai 92,

1200 Wien