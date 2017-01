Die Erlebnisse vom einem Abenteurer

Link zum Original-KURIER-Artikel

Hans Goger kommt aus dem Burgenland

und er liebt das Abenteuer.

Über seine Erlebnisse während seiner verschiedenen Reisen

hat er ein Buch geschrieben.

Er war schon mehrmals in Alaska oder in Lappland.

Alaska liegt im Norden von Amerika.

Lappland liegt in Finnland.

1993 ist Hans Goger das erste Mal nach Alaska aufgebrochen,

mit einem 50 Kilo schweren Rucksack.

Er war schon mehrmals zu Fuß

oder mit dem Kanu in Alaska und Lappland unterwegs.

Ein Kanu ist ein kleines Schiff.

In seinem Rucksack hatte er sein Kanu,

die Angel, die Säge und Lebensmittel.

"Dann paddele ich jeden Tag 50 bis 70 Kilometer", sagt Goger.

Etwa 5 Wochen ist er normalerweise unterwegs.

Auch Wölfe und Bären sieht er oft auf seinen Reisen.

Er ist allein unterwegs.

"Pfade im Norden" heißt sein Buch.

Das Buch beschreibt seine Erlebnisse

in verschiedenen Ländern.

"Es zeigt, was man im Norden erleben kann", sagt Goger.

Das Buch ist mit vielen Bildern geschmückt,

aus allen Jahreszeiten, in denen er unterwegs war.

"Ich genieße das einfache Leben.

Jeder Tag ist eine Herausforderung", sagt er.

Auch für Berge interessiert sich Hans Goger.

2005 bestieg er den Mount Everest.

Das ist der höchste Berg der Welt.

Von den höchsten Bergen aller Kontinente

fehlt ihm nur noch die Antarktis.

"Es ist wirklich meine Leidenschaft, ich hoffe,

dass ich das noch lange machen kann", sagt der 51-Jährige.

Die nächsten Reisen hat er schon geplant.