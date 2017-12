Deutsche Journalistin in der Türkei aus der Haft entlassen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die deutsche Journalistin Mesale Tolu war bis jetzt

in Istanbul, in der Türkei eingesperrt.

Journalisten sind Menschen die über Ereignisse schreiben.

Sie arbeiten zum Beispiel bei der Zeitung.

Am 18. Dezember, wurde Tolu aus der

Untersuchungs-Haft entlassen.

Dabei wurde sie von ihrer Familie begleitet.

Allerdings muss sie noch in der Türkei bleiben,

bis die nächste Gerichts-Verhandlung ist.

Laut ihren Anwälten drohen der Journalistin

bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Die 1 Gerichts-Verhandlung hat

bereits am 11. Oktober stattgefunden,

es wird aber weitere Verhandlungen geben.

Mesale Tolu sagte: „Ich wurde verhaftet,

weil ich Journalistin bin“.

Tolu arbeitete in Instanbul bei einer kleinen

Nachrichten-Firma.

Sie wurde wegen politischen Gründen verhaftet.

Viele türkische und deutsche Journalisten

wurden von der Verhandlung ausgeschlossen.

Das bedeutet, dass sie nicht dabei sein durften.