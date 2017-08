Der KURIER hat SchauTV übernommen

Link zum Original-Kurier-Artikel

Das Medienhaus KURIER hat den Fernseh-Sender

„SchauTV“ vollständig übernommen

und baut sein Medienhaus damit weiter aus.

Medien sind Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet.

Der KURIER will damit den Sender SchauTV erneuern

und für mehr Menschen in Österreich erreichbar machen.

Ab Mitte August bietet der KURIER die „KURIER NEWS“

auf SchauTV an und andere Programme.

Wo kann man SchauTV empfangen?

Die Angebote wird es hauptsächlich in Wien,

Niederösterreich und im Burgenland geben,

das ist das Hauptgebiet vom KURIER.

Empfangen kann man SchauTV über Kabelnetze

und über Satellit.

Es ist bald eine Umstellung auf HD geplant.

Das ist ein hochauflösendes Fernsehbild

für schärfere Bilder.

Wer übernimmt die Leitung?

Die Leitung wird Frau Elisabeth Auer haben.

Sie wird auch Chefin vom Dienst sein.

Sie wird neue Sendungs-Formate und

Nachrichten-Formate umsetzen.

Elisabeth Auer ist Fernseh-Profi mit viel Erfahrung.

Die Geschäfts-Führung von SchauTV hat

der KURIER-Geschäfts-Führer Thomas Kralinger übernommen.

Bald wird der Fernseh-Produzent und Medien-Profi

Marc Zimmermann die Gruppe verstärken.

Auch er hat viel Erfahrung im Bereich Fernsehen.

Es sind viele Programme geplant.

Besonders für die National-Ratswahl im Oktober.

Es werden auch KURIER-Veranstaltungen übertragen werden.

Zum Beispiel die KURIER-Gespräche oder

interessante Neuigkeiten aus der Wirtschaft.

Dazu wird es auch Sendungen geben zu Themen,

wie zum Beispiel zum Hausbauen, Garten,

Ernährung und Gesundheit.

Es wird auch Berichte geben über wichtige

Ereignisse in der Kultur, auch aus anderen

Bundesländern von Österreich.

Thomas Kralinger sagt, dass das eine wichtige Erweiterung

vom Angebot für die Leser und Leserinnen ist.