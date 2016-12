Der Erfinder der Überraschungs-Eier ist Tod

Link zum Original-Kurier-Artikel

Am 29. Dezember am Abend ist William Salice

im Alter von 83 Jahren verstorben.

Salice war der Erfinder der beliebten

Kinder-Überraschungs-Eier.

Salice arbeitete mit dem Gründer von dem Konzern Ferrero,

Michele Ferrero, zusammen.

Ferrero stellt sehr viele Süßigkeiten für Kinder her.

Salice wollte mit den Überraschungs-Eiern erreichen,

dass Kinder jeden Tag Ostern feiern können.

Salice hat von 1960 bis 2007 für Ferrero gearbeitet.

Salice war auch für den Erfolg von Ferrero

Kinder-Milchschnitten oder Mon-Cheri mitverantwortlich.