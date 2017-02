Demokratische Partei in den USA hat neuen Partei-Chef

Link zum Original-KURIER-Artikel

In den USA hat die demokratische Partei

am 25. Februar einen neuen Partei-Chef gewählt.

Die Wahl zum Partei-Chef

hat der 55-jährige Tom Perez gewonnen.

Tom Perez hat während den Präsidentschafts-Vorwahlen

in den USA viel Werbung für Hillary Clinton gemacht.

Die Wahl zum Partei-Chef der Demokraten

haben in Atlanta im Bundesstaat Georgia stattgefunden.

Tom Perez hat bei den Wahlen 235 Stimmen erreicht,

sein Gegen-Kandidat Keith Ellison 200 Stimmen.