„Daheim im Verein“- Menschen schenken Spielfreude

In einer Lehrwerkstätte von Jugend am Werk

in der Lorenz-Müller-Gasse werden Balltonnen

aus gebrauchten Mülltonnen hergestellt.

Das Projekt „BALLTONNEN“ wurde vom Verein SPIELERPASS

ins Leben gerufen.

Der Projekt-Leiter ist Nikolas Karner.

Im Projekt werden gebrauchte Mülltonnen

zu BALLTONNEN verarbeitet.

Die Mülltonnen spendet die Müllabfuhr MA 48.

Sie werden von jungen Menschen in der Lehrwerkstätte bearbeitet.

Oben auf die Tonne wird das Logo von Jugend am Werk

mit weißer Farbe auf den Deckel gesprüht.

Vorne auf die Tonne wird das Logo von SPIELERPASS gesprüht.

In die Tonnen werden seitlich Löcher geschnitten,

damit die Bälle ordentlich belüftet werden und nicht faulen.

Wenn die Tonnen fertig sind, werden sie an Fußball-Vereine

für Menschen mit Behinderung verschenkt.

Foto: Marko Marinic

Privatpersonen und Firmen können für 50 Euro

einen Ball spenden, damit jeder Spieler in den Vereinen

für Menschen mit Behinderung einen guten Fußball bekommt.

Diese Aktion hat das Motto: Spielfreude schenken.

Jeder Spender wird mit einem Namensschild

auf den Tonnen verewigt.

SPIELERPASS wird auch von einigen

bekannten Menschen unterstützt.

Zum Beispiel vom ehemaligen National-Spieler Stefan Maierhofer

oder dem ehemaligen Rapid-Spieler Florian Sturm.

Der Schauspieler und Komiker Christoph Fälbl

unterstützt ebenfalls den Verein SPIELERPASS.

Die Inklusive Lehr-Redaktion vom KURIER war vor Ort

als 2 junge Männer gerade an einer Balltonne arbeiteten.

Sie heißen Swiedan Maqid aus Syrien

und Daraz Ahmad aus dem Libanon.

Beide sind bereits seit ein paar Jahren in Wien.

Sie sagten, dass ihnen die Arbeit Spaß macht

und sie mit den Balltonnen gerne jungen Menschen

mit Behinderung Spaß bringen wollen.

Die nächste BALLTONNE wird morgen, 20. Juli

in die amerikanische Stadt Miami gebracht.

Der Projekt-Leiter Nikolas Karner

wird mit der Tonne nach Miami fliegen.

Dort wird er eine Woche mit Kindern

in einem Autisten-Zentrum Fußball trainieren

und ihnen die Balltonne schenken.

Herr Karner hat früher selber beim MSV Duisburg gespielt.

SPIELERPASS-„Daheim im Verein“

ist ein ehrenamtlicher Verein,

der Menschen mit Behinderung fördert,

die sich für Fußball interessen.

Der Verein wurde im Jahr 2016 gegründet.

Ehrenamtlich bedeutet, dass man es freiwillig macht

und dafür kein Geld bekommt.