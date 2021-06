Burgenland: Konzert für Menschen in Not

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einem Konzert am 17. Februar wird

für hungerleidende Menschen in Burkina Faso Geld gesammelt.

Das Jazz-Konzert wird ab 19 Uhr Kulturzentrum

Oberschützen stattfinden.

Burkina Faso ist ein Land in Westafrika.

Dort gibt es eine Hungersnot.

Mit den Einnahmen von dem Konzert wird Nahrung

für die Menschen in Burkina Faso eingekauft.

Der Burgenländer Franz Grandits

hat den Verein „Hilfe direkt“ gegründet.

Er sagt, dass er schon 6 Brunnen und eine Schule

in Burkina Faso mit Spenden bezahlt hat.

Vorher waren viele Frauen 7 Stunden

zu einem Brunnen unterwegs.

Meistens mussten sie sich dann eine Stunde anstellen,

um beim Brunnen Wasser für zu Hause zu holen.

Jetzt gibt es in mehreren Orten Brunnen.

Im Herbst will Franz Grandits weitere Spenden übergeben.