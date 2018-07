BOVELINOS PLAYLIST: Die CDs der Woche

ROCK/POP

TWO LINES THAT NEVER TOUCH

THE BOYS YOU KNOW

Die Buben sind mit dieser CD eindeutig am Zenit angelangt, was lässigen, gut abgehangenen 90s-Folk-Rock anbelangt. Das machen sie schon mit dem Opener „Already Dead“ klar, dazu kommen wunderbare Balladen wie „Hide & Seek“ und „ Barcelona“.