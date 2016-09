Beruf mit Meerblick

Link zum Original-KURIER-Artikel

Christian Kargl kommt aus Oberösterreich

und hat die Firma „2Sail“ gegründet.

Er ist Experte für Schiffs-Elektronik, Technik

und Sicherheit auf See.

Das Büro von Christian Kargl ist überall dort, wo es Schiffe gibt

und wo es ums Segeln geht.

Als er 2014 die Firma „2SAIL“ gegründet hat, sagte er:

„Am Anfang hatte ich Panik, dass ich zu wenig

Aufträge bekomme."

Zurzeit ist er die meiste Zeit auf Reisen zum Beispiel

in Moskau, dort gibt er Sicherheits-Trainings für Segler.

Oder er fährt an die Adria und

baut Schiffs-Elektronik in Schiffe ein.

Die Adria ist ein Teil vom Mittelmeer.

Christian Kargl sagt: „Ich lebe meinen Traum“.

Außerdem ist es ihm gelungen, einen

Weltrekord im Segeln zu brechen.

Christian Kargl ist auch für einen guten Zweck gesegelt.

Er sammelte damit Spenden für Schmetterlingskinder.

Schmetterlingskinder haben eine Krankheit,

bei der die Haut der Betroffenen sehr verletztlich ist.

Man sagt Schmetterlingskinder, weil ihre Haut so empfindlich ist,

wie die von einem Schmetterling.

Er war damals 6 Tage und 2 Stunden unterwegs.

Er sagte: „Das war richtig zäh“.

Im Jahr 2005 hat er auch bei einem Segel-Wettbewerb

den atlantischen Ozean überquert.

Er sagt: „Was uns mit unseren Kunden verbindet,

ist die Leidenschaft für unser Hobby“.